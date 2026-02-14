CARNEVALE A BORMIO! Lucas Pinheiro Braathen regala al Brasile un oro da leggenda e lascia Odermatt senza titoli

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto l’oro nel gigante maschile di Milano Cortina 2026, portando il Brasile sul tetto del podio per la prima volta ai Giochi Invernali. La sua vittoria ha sorpreso gli appassionati, poiché l’atleta norvegese Alex Odermatt, favorito, non ha conquistato il titolo e si è dovuto accontentare del secondo posto. La gara si è svolta sotto gli occhi di migliaia di spettatori, che hanno assistito a un sorpasso storico.

La storia è stata scritta! Lucas Pinheiro Braathen conquista la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali per il Brasile, trionfando nel gigante maschile di Milano Cortina 2026. Una prima volta davvero emozionante per l’ex norvegese, rimasto fuori anche una stagione intera prima del suo passaggio al Brasile, nazione di appartenenza della mamma. Una vittoria fenomenale, costruita soprattutto con una prima manche eccezionale dove aveva ipotecato il successo, infliggendo distacchi abissali agli avversari. Nella seconda, sotto una fitta nevicata, è stato molto bravo a gestire, prendendosi questa vittoria storica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - CARNEVALE A BORMIO! Lucas Pinheiro Braathen regala al Brasile un oro da leggenda e lascia Odermatt senza titoli Braathen nella storia del Brasile: oro olimpico in gigante a Bormio, Odermatt battuto. Franzoni 24° Braathen ha scritto una pagina storica nel gigante di Bormio, vincendo l’oro olimpico e battendo Odermatt. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: ORO AL BRASILE! Pinheiro Braathen ammutolisce gli svizzeri! Il gigante maschile alle Olimpiadi si è concluso con una sorpresa: il brasiliano Pinheiro Braathen ha conquistato l’oro, lasciando senza parole gli svizzeri. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Carnevale dei Matti di Bormio, la festa più pazza dell’alta ValtellinaA Bormio torna il Carnevale dei Matti, una tradizione antica che supera il folklore e punta tutto sulla satira e sul ribaltare le regole del potere ... siviaggia.it ' Lucas Pinheiro Braathen domina la prima manche dello slalom gigante maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sulla Stelvio di facebook CHE MANCHE DI LUCAS PINHEIRO BRAATHEN Lo sciatore brasiliano rifila distacchi abissali alla concorrenza a metà del gigante maschile sulla Stelvio. Odermatt è l'unico sotto al secondo di ritardo Il migliore italiano è Alex Vinatzer (11°) a otto decimi dalla x.com