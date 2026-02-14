Lucas Pinheiro Braathen ha preso il comando nel gigante olimpico a Milano Cortina 2026, portando il Brasile vicino a un risultato storico. La sua performance impressionante ha lasciato gli avversari distanti di diversi secondi, creando un divario che sembra difficile da colmare. Nel frattempo, Vincenzo Vinatzer si prepara a cercare la rimonta, puntando a recuperare terreno nelle prossime manche.

Il Brasile sogna alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lucas Pinheiro Braathen potrebbe scrivere la storia e regalare al suo paese non solo la prima medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, ma addirittura il primo oro. Braathen ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno e ha completamente dominato la prima manche del gigante e e ha inflitto distacchi abissali a tutti gli avversari. Una prestazione semplicemente straordinaria ed ora per il brasiliano l’unico pensiero sarà quello di gestire senza farsi prendere dall’ansia nella seconda manche. L’unico che è rimasto sotto il secondo di ritardo è Marco Odermatt, staccato di 95 centesimi dal brasiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lucas Pinheiro Braathen guida il gigante olimpico con distacchi abissali! Vinatzer per la rimonta

Alex Vinatzer si trova in gara nel gigante di Schladming, attualmente in corsa per un piazzamento tra i primi.

La gara di sci alpino a Schladming prosegue con la manche di gigante, con Vinatzer in corsa per il podio.

