Alex Vinatzer si trova in gara nel gigante di Schladming, attualmente in corsa per un piazzamento tra i primi. A metà manche, la competizione è molto combattuta, con Lucas Pinheiro Braathen in testa e il sogno di una vittoria storica per il Brasile. La gara si svolge sulla Planai, sotto le luci notturne, offrendo un momento importante per gli appassionati di sci alpino.

Il Brasile sogna una prima storica vittoria in gigante dopo la prima manche di Schladming. Nella gara in notturna sulla Planai è infatti Lucas Pinheiro Braathen ad essere in testa alla classifica, anche se il vantaggio sullo svizzero Loic Meillard è davvero minimo. In piena corsa per il podio c’è anche un ottimo Alex Vinatzer, che sfrutta al meglio il pettorale numero 9, mentre sarà costretto alla rimonta Marco Odermatt, che è molto attardato dai primi. Dunque in vetta c’è Lucas Pinheiro Braathen, che, dopo un primo tratto un po’ guardingo, è riuscito a scatenarsi sul muro, facendo poi anche la differenza nel tratto conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Vinatzer si ritrova in gigante! A metà gara é in corsa per il podio a Schladming, guida Pinheiro Braathen

Alex Vinatzer si confronta con i migliori nel gigante di Adelboden, dove Marco Odermatt domina la prima manche.

Le pagelle dello slalom di Kitzbühel 2026 evidenziano una gara ricca di emozioni, con Feller che si riscopre protagonista in casa e Pinheiro Braathen che indossa la maglia rossa.

