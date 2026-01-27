LIVE Sci alpino Gigante Schladming 2026 in DIRETTA | Vinatzer in corsa per il podio! Guida Pinheiro Braathen Partenza ritardata

La gara di sci alpino a Schladming prosegue con la manche di gigante, con Vinatzer in corsa per il podio. La partenza è stata ritardata a causa di problemi tecnici, ma gli atleti rimangono concentrati. Segui la diretta per aggiornamenti in tempo reale sui risultati e le qualifiche, con guide dettagliate sui pettorali e le condizioni della pista.

CLICCA QUI PER AGGIORN ARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 20.43:Apripista nelle reti, potrebbe esserci un ritardo nella partenza 20.42: La seconda manche sarà disegnata dallo svizzero Julien Vuignier. Cielo sereno su Schladming, -2° la temperatura al traguardo 20.39: Questa la lista di partenza della seconda manche: 1 Alexis Pinturault FRA +2.96 2 Andreas Zampa SVK +2.96 3 Guerlain Favre FRA +2.91 4 Eduard Hallberg FIN +2.84 5 Jonas Stockinger GER +2.81 6 Patrick Feurstein AUT +2.78 7 Simon Talacci ITA +2.75 8 Leo Anguenot FRA +2.50 9 Fabian Ax Swartz SWE +2.36 10 Erik Read CAN +2.35 11 Eirik Hystad Solberg NOR +2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! Guida Pinheiro Braathen. Partenza ritardata Approfondimenti su Schladming Gigante LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer se la gioca per il podio! Pinheiro Braathen al comando In questa gara di sci alpino in diretta, Vinatzer cerca di conquistare un buon risultato nel gigante di Schladming 2026. Alex Vinatzer si ritrova in gigante! A metà gara é in corsa per il podio a Schladming, guida Pinheiro Braathen Alex Vinatzer si trova in gara nel gigante di Schladming, attualmente in corsa per un piazzamento tra i primi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Schladming Gigante Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Kronplatz lo slalom gigante: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2026 in DIRETTA: PELLE D’OCA! Brignone emoziona e sfiora la top5! Della Mea in top10; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!. LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer deve ritrovare fiduciaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di ... oasport.it LIVE! Gigante maschile notturno a Schladming prima delle Olimpiadi: Odermatt per riscattare Kitz e ipotecare la Coppa, chance per Vinatzer?SCI ALPINO - La diretta scritta del gigante maschile di Schladming (Austria) valido per la Coppa del Mondo 2025/2026, per una serata stellare sulla pista Planai ... eurosport.it La Planai di Schladming si prepara a vivere una serata interessante: in programma il gigante uomini, ultimo banco di prova prima dei Giochi Olimpici Segui le due manche live su Eurosport e Discovery+ - facebook.com facebook ULTIMI TEST… Prima dei Giochi Olimpici di #MilanoCortina2026! La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Schladming! La due giorni sulla Planai austriaca si apre oggi con lo slalom gigante: prima manche ore 17.45 seconda manche x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.