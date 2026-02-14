Luca Trapanese ha rivelato di essere stato tradito dal suo ex compagno, causa di una rottura che ha sconvolto la sua vita. Dopo quasi 15 anni di convivenza, l’uomo si apre su una ferita che ancora fa male e che ha portato a una separazione difficile. Al momento, non si sa se Trapanese sia tornato single o stia frequentando qualcuno, ma nel 2023 aveva una relazione stabile.

Al momento non è chiaro se Luca Trapanese abbia un compagno o sia single, ma si sa per certo che nel 2023 era fidanzato. A La Volta Buona, dove era stato ospite da Caterina Balivo per parlare della sua vita con Alba, aveva detto di essere fidanzato, ma non ha mai rivelato il nome. Non solo, sperava di poter formare un nucleo familiare con la persona in questione, in modo che anche il compagno diventasse a tutti gli effetti papà di Alba. “ Mio marito per diventare padre di Alba dovrebbe adottarla così come ho fatto io, quindi vivere un lungo periodo fra tribunali e assistenti sociali affinché gli venga riconosciuto ciò che in effetti è già: il padre di Alba”, aveva detto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Luca Trapanese sull’ex compagno misterioso: “Sono stato tradito, dopo quasi 15 anni di convivenza”

