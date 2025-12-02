Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi rabbia dei genitori dopo l' assoluzione del medico

La sentenza di primo grado sulla morte di Luca Piscopo, il 15enne deceduto dopo aver mangiato sushi in un locale del Vomero. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, rabbia dei genitori dopo l'assoluzione del medico

La rabbia della madre: "Decisione ingiusta, Luca avrà per sempre 15 anni" - Dopo la condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo del ristoratore cinese titolare del locale in cui mangiò Luca Piscopo prima di contrarre la salmonella e morire dopo nove giorni e ... Lo riporta rainews.it

