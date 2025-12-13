Garrison Rochelle ha un nuovo compagno chi è l’uomo misterioso | In passato mi sono innamorato di una donna

Garrison Rochelle, noto ballerino e conduttore, ha annunciato di aver trovato un nuovo compagno, suscitando curiosità tra fan e media. Dopo il suo coming out e le precedenti esperienze sentimentali, Rochelle si mostra felice e riservato sulla sua relazione attuale, lasciando intuire che si tratti di un legame importante e protetto.

Anni fa il coming out di Garrison Rochelle poi la notizia di un nuovo amore e durante sua ultima intervista a Verissimo, Garrison ha dichiarato: "Avevo detto stop alle telefonate, finito tutto.e invece la vita ci regala tante sorprese e si, sto vivendo un periodo molto felice, molto tranquillo e non voglio dire troppo perché non voglio rovinare il momento, fidati, quando qualcuno mi darà un anello di matrimonio ti chiamerò!" La battuta di Garrison, che nonostante l'imbarazzo e la riservatezza sembrava davvero felice e innamorato, non è passata inosservata! I fan del ballerino e la stessa conduttrice, hanno pensato che dietro il desiderio di non esprimersi troppo in merito al fidanzato e di non rivelare il suo nome, potesse esserci una storia seria e profonda, tanto da essere estremamente tutelata e tenuta ben lontana dalle luci dei riflettori.

La mia situazione sentimentale è un casino. Sono di nuovo single, ma voglio un uomo che mi guardi come guardo i miei cani”. Garrison Rochelle non si nasconde e, ospite a Verissimo, racconta con sincerità la sua vita, tra il lavoro e le emozioni. Nato a Dallas - facebook.com facebook

L’ultimo amore

