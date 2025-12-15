Come ti prepari per Sanremo? La risposta di Patty Pravo spiazza Carlo Conti

Patty Pravo sorprende Carlo Conti con una risposta inaspettata sulla preparazione al Festival di Sanremo. Tra aspettative e tradizioni, il celebre artista condivide il suo modo di avvicinarsi all’evento, svelando un approccio diverso rispetto ai soliti rituali. Un’intervista che mette in luce l’unicità di Patty e la sua prospettiva sul prestigioso festival musicale.

Quando si parla di Festival di Sanremo, di solito va in scena un vero e proprio rito. Parole misurate, emozioni raccontate con cura, promesse di performance “indimenticabili”. Anche a Sarà Sanremo, lo show di Rai 1 che apre ufficialmente la corsa verso l’Ariston, tutto sembrava seguire il copione perfetto. Finché sul palco non è arrivata Patty Pravo, trasformando una semplice domanda di Carlo Conti in uno dei momenti più virali della serata. In pochi secondi, una frase asciutta e spiazzante ha mandato in frantumi la solennità del cerimoniale sanremese. Nessun racconto di sacrifici, nessun mantra motivazionale, nessun dramma da grande evento in diretta tv: solo tre azioni, dette con una naturalezza che solo chi ha vissuto il palco per oltre cinquant’anni può permettersi. Thesocialpost.it

