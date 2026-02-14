Lotta agli incivili | identificato l’autore di un abbandono illecito di rifiuti speciali non pericolosi

A Roccadaspide, un uomo ha lasciato illegalmente rifiuti speciali non pericolosi vicino al bivio di Acquaviva, causando un danno ambientale evidente. La scoperta dei rifiuti, abbandonati vicino a un contenitore per le vecchie vestiti, risale a gennaio 2025 e riguarda detriti provenienti dalla demolizione di un bagno. La polizia locale ha identificato il responsabile grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

A Roccadaspide, in località Acquaviva, nei pressi del noto bivio che conduce in via Colle del Sole e vicino a un contenitore per la raccolta degli abiti usati, nel gennaio 2025, furono ritrovati dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione di bagni. I rifiuti erano stati abbandonati in modo indiscriminato invece di essere conferiti nella maniera corretta e necessaria a garantirne il regolare smaltimento nonostante nella cittadina fosse attivo, da anni, il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti e il servizio di conferimento presso l’isola ecologica. Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal responsabile Giuseppe Miano, avviarono le indagini del caso avvalendosi anche delle immagini catturate dai dispositivi di videosorveglianza, rivelatesi poi utilissime per risalire all’identità di chi aveva compiuto tale ingiustificabile gesto tanto che, attraverso tali indagini, riuscirono ad identificare l’autore dell’abbandono illecito di rifiuti, un ex Comandante della Polizia Municipale della zona, ora in pensione che, come comunicato dalla Procura della Repubblica, nel prossimo mese di giugno, dovrà comparire dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Salerno per l’udienza predibattimentale al fine di rispondere del reato imputatogli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

A Agliana, le autorità intensificano le misure contro l'abbandono dei rifiuti, con sanzioni più severe e la rimozione dei box per la raccolta di abiti usati.

A Bientina, due persone sono state identify e multate per aver abbandonato rifiuti in località Isola e lungo via Bientinese.

