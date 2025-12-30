A Bientina, due persone sono state identify e multate per aver abbandonato rifiuti in località Isola e lungo via Bientinese. L’intervento fa parte di un’operazione mirata a contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e a promuovere una gestione più responsabile dei rifiuti urbani. La lotta all’abbandono è fondamentale per mantenere il territorio pulito e tutelare l’ambiente locale.

Bientina, 30 dicembre 2025 – Scovati e multati i responsabili di due abbandoni di rifiuti a Bientina, uno in località Isola, l'altro lungo la via Bientinese all'intersezione con via del Confine. A seguito di accertamenti e indagini approfondite, la Polizia Locale è riuscita a rintracciare i trasgressori, che hanno ricevuto pesanti sanzioni e l'obbligo di rimuovere quanto abbandonato. "Il territorio del comune di Bientina è caratterizzato in larga parte da un'ampia campagna pianeggiante – dice il sindaco Dario Carmassi – Lo scenario ideale per quanti intendono abbandonare rifiuti di vario genere nell'ambiente.

© Lanazione.it - Rifiuti, lotta all’abbandono. In due scovati e multati. “Attenti agli svuotacantine”

