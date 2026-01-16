A Agliana, le autorità intensificano le misure contro l'abbandono dei rifiuti, con sanzioni più severe e la rimozione dei box per la raccolta di abiti usati. Questa iniziativa mira a promuovere comportamenti più responsabili e a mantenere pulito il territorio, riducendo l’inciviltà e favorendo una gestione più efficace dei rifiuti.

Stangata sulle sanzioni per gli abbandoni selvaggi e rimozione dei contenitori per la raccolta di abiti usati, gli unici rimasti sul territorio aglianese. Sono le misure previste dall’amministrazione comunale come deterrente contro l’inciviltà. Il vicesindaco e assessore all’ambiente, Fabrizio Baroncelli, nella scorsa estate aveva informato di avere chiesto ad Alia la rimozione dei cassonetti per il conferimento degli abiti usati, proprio perché attorno vengono spesso abbandonati altri rifiuti. Ora la rimozione di questi contenitori diventa realtà, infatti sono già spariti quelli che erano posizionati nel parcheggio del centro commerciale di via Berlinguer. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta agli incivili dei rifiuti. Spariscono anche i box per la raccolta di abiti

