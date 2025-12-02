Padre ucciso a coltellate in casa | chiesta una perizia psichiatrica per il figlio

BRINDISI - Una perizia psichiatrica, per stabilire se l'indagato - il 41enne Alessandro Zullino - fosse capace di intendere di volere al momento dei fatti, ovvero l'omicidio del padre Cosimo. È questa la richiesta avanzata ieri, lunedì 1 dicembre 2025, dalla difesa, l'avvocato Giovanna Corrado. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il figlio del vicedirettore colpito dalle Br: «Mio padre fu ucciso per le sue idee. C’è una zona grigia» - facebook.com Vai su Facebook

Quando ieri sera poco prima delle 20 ha ucciso suo padre con numerose #coltellate, in casa c'era anche sua madre e ha voluto che fosse lei ad accompagnarlo dai #carabinieri per confessare quanto aveva fatto e consegnare il coltello ai militari. Avrebbe a Vai su X

Padre ucciso a coltellate in casa: chiesta una perizia psichiatrica per il figlio - Istanza della difesa: per stabilire la capacità di intendere e di volere dell'indagato al momento dei fatti. Secondo brindisireport.it

Uomo ucciso a coltellate in casa, il figlio si costituisce - Il figlio, 41 anni, sarebbe in cura presso un centro di igiene mentale ... Lo riporta rainews.it

Padre ucciso a coltellate in casa: la madre accompagna il figlio a costituirsi - Ha trascorso la notte in carcere il 41enne Alessandro Zullino, presunto autore dell'omicidio avvenuto in una villetta al rione Sant'Elia. Secondo brindisireport.it

Brindisi, anziano ucciso a coltellate in casa: si è costituito il figlio 41enne. L'omicidio davanti alla madre dopo una lite - L'uomo, che ora si trova in carcere, ha voluto che fosse lei ad accompagnarlo dai carabinieri per confessare e consegnare il coltello ai militari: si sarebbe presentato in caserma con evidenti tracce ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Brindisi, tragedia a Sant’Elia: 71enne ucciso a coltellate in casa. Il figlio si costituisce - Al momento dell’omicidio, in casa era presente anche la moglie della vittima: la donna, in forte stato di choc, è stata soccorsa dal personale del 118. Scrive giornaledipuglia.com

Brindisi, uomo ucciso a coltellate in casa: il figlio in caserma - Questa sera, sabato 22 novembre, un uomo di 71 anni, Cosimo Zuillino, è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione, ucciso a coltellat e. Lo riporta tg.la7.it