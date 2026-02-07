Bologna cavi tranciati e danni sull' Alta velocità | treni in ritardo e disagi L' ipotesi | atto contro i Giochi Salvini | Azioni inaudite

Treni in ritardo e disagi sulla linea ad alta velocità tra Bologna e Milano questa mattina. Tre cavi sono stati tranciati, causando problemi ai collegamenti e rallentamenti. Le forze dell’ordine sospettano che l’azione sia un gesto dimostrativo legato all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Salvini ha commentato l’accaduto definendolo “un’azione inaudita”. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro i danni e se ci siano collegamenti con altre proteste.

Al momento non ci sono state rivendicazioni e sul posto non ci sarebbero simboli o firme esplicite, ma molti dettagli farebbero pensare ad azioni di sabotaggio in più punti, coordinate e dalle caratteristiche apparentemente simili. La pista anarchica, per gli inquirenti (le indagini sono della Digos con il coordinamento della Procura), che comunque stanno indagando a 360 gradi, è più che un’ipotesi. Qualcosa di simile, proprio in concomitanza con l’apertura dei giochi olimpici, è successa del resto anche a Parigi. La linea ferroviaria italiana, in particolare intorno al nodo di Bologna con strascichi fino a Pesaro, è stata colpita questa mattina, 7 febbraio, da diversi danneggiamenti, definiti fin da subito non accidentali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bologna, cavi tranciati e danni sull'Alta velocità: treni in ritardo e disagi. L'ipotesi: atto contro i Giochi. Salvini: «Azioni inaudite» Approfondimenti su Bologna Alta velocità Bologna, cavi tranciati e danni sull'Alta velocità: treni in ritardo e disagi. L'ipotesi: atto contro i Giochi. Salvini: «Azioni inaudite» Danni sui binari dell’Alta velocità a Bologna, con cavi tranciati e treni in ritardo che creano disagi ai pendolari. Bologna, cavi tranciati in stazione. Una cabina incendiata a Pesaro: ipotesi sabotaggio. Ritardi sull’alta velocità Questa mattina a Bologna i cavi della stazione sono stati tranciati, causando disagi e ritardi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna Alta velocità Argomenti discussi: Cavi tranciati alla stazione di Bologna: treni in ritardo anche verso il Veneto; Bologna, caos treni: ritardi di oltre un'ora. Cavi tranciati e un ordigno, ipotesi sabotaggio ai Giochi. Salvini: Attentato, qualcuno...; Il dipinto rubato dei ‘Dodici Apostoli’ ritrovato dopo 18 anni dai carabinieri (in una chiesa); È il 2026, basta viaggiare con i jeans. Bufera sul messaggio di Ryanair. Cavi tranciati a Bologna e una cabina incendiata a Pesaro: Alta Velocità in tilt, l’ombra di un sabotaggio per i GiochiUn catena di sabotaggi tra Emilia-Romagna e Marche. È questo il sospetto dietro i problemi alla rete ferroviaria del centro-nord Italia che hanno mandato in tilt la circolazione nella giornata di saba ... ilfattoquotidiano.it Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna lungo la linea per Padova. Ipotesi sabotaggioTre i danneggiamenti sulle linee ferroviarie: ordinaria e alta velocità Bologna-Padova e la Bologna-Ancona a Pesaro. Sospetti sulla galassia anarchico-antagonista ... rainews.it E’ stato trovato un ordigno artigianale nei pressi della stazione di Bologna, a Castel Maggiore, dove sono stati tranciai i cavi ferroviari. Sul posto sono presenti anche gli artificieri che stanno facendo accertamenti ma a quanto risulta i cavi sono stati tranciati dall facebook Treni, sabotaggi ai cavi elettrici tra Bologna e Ancona: ritardi e cancellazioni anche dalla Puglia x.com

