Bologna cavi tranciati e danni sull' Alta velocità | treni in ritardo e disagi L' ipotesi | atto contro i Giochi Salvini | Azioni inaudite

Treni in ritardo e disagi sulla linea ad alta velocità tra Bologna e Milano questa mattina. Tre cavi sono stati tranciati, causando problemi ai collegamenti e rallentamenti. Le forze dell’ordine sospettano che l’azione sia un gesto dimostrativo legato all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. Salvini ha commentato l’accaduto definendolo “un’azione inaudita”. La polizia sta indagando per capire chi ci sia dietro i danni e se ci siano collegamenti con altre proteste.

Al momento non ci sono state rivendicazioni e sul posto non ci sarebbero simboli o firme esplicite, ma molti dettagli farebbero pensare ad azioni di sabotaggio in più punti, coordinate e dalle caratteristiche apparentemente simili. La pista anarchica, per gli inquirenti (le indagini sono della Digos con il coordinamento della Procura), che comunque stanno indagando a 360 gradi, è più che un’ipotesi.  Qualcosa di simile, proprio in concomitanza con l’apertura dei giochi olimpici, è successa del resto anche a Parigi. La linea ferroviaria italiana, in particolare intorno al nodo di Bologna con strascichi fino a Pesaro, è stata colpita questa mattina, 7 febbraio, da diversi danneggiamenti, definiti fin da subito non accidentali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

