Lombardia | accordo idroelettrico per calmierare i costi energetici delle imprese ceduto il 15% della produzione

Il governo regionale della Lombardia ha firmato un accordo sull’idroelettrico che prevede la cessione del 15% della produzione per ridurre i costi dell’energia delle aziende locali. La decisione mira a contenere le spese delle imprese, che in questi mesi affrontano aumenti significativi nelle bollette. Tra le misure adottate, le centrali idroelettriche della regione si impegnano a fornire energia a prezzi più bassi, cercando di sostenere il settore industriale. Le aziende riceveranno una fornitura più stabile e meno costosa grazie a questa intesa.

Lombardia al Contrario: Un Accordo sull’Idroelettrico per Calmierare i Costi Energetici delle Imprese. Un’intesa strategica siglata a Palazzo Lombardia mira a contenere l’aumento dei costi energetici per le aziende lombarde, attraverso la cessione del 15% della produzione idroelettrica regionale a prezzi vantaggiosi. L’accordo, frutto di un confronto tra Regione, Confindustria e i principali operatori del settore, rappresenta una risposta concreta al problema delle concessioni idroelettriche e alla crescente pressione sui bilanci delle imprese. Un Tavolo di Confronto per Sbloccare il Sistema. La Lombardia, prima regione italiana per produzione industriale e idroelettrica, si è posta come punto di riferimento nella ricerca di soluzioni per il caro energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Livorno, le piccole imprese del settore terziario fanno i conti con bollette sempre più alte.

Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato in Italia si trovano a dover affrontare un problema grave: i costi dell’energia sono diventati insostenibili.

Dalla Regione proposta condivisa per rinnovo concessioni idroelettriche scaduteNel pomeriggio di venerdì 13 febbraio, con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e gli assessori regionali Massimo Sertori (con delega a ... varesenews.it

Idroelettrico, cessione del 15% della produzione a energivori: accordo in LombardiaCessione del 15% della produzione idroelettrica a prezzo calmierato a favore delle imprese energivore ubicate nelle regioni dove sono presenti gli impianti. È la soluzione emersa dalla seduta di ieri. msn.com

