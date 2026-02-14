Lombardia | accordo idroelettrico per calmierare i costi energetici delle imprese ceduto il 15% della produzione
Il governo regionale della Lombardia ha firmato un accordo sull’idroelettrico che prevede la cessione del 15% della produzione per ridurre i costi dell’energia delle aziende locali. La decisione mira a contenere le spese delle imprese, che in questi mesi affrontano aumenti significativi nelle bollette. Tra le misure adottate, le centrali idroelettriche della regione si impegnano a fornire energia a prezzi più bassi, cercando di sostenere il settore industriale. Le aziende riceveranno una fornitura più stabile e meno costosa grazie a questa intesa.
Lombardia al Contrario: Un Accordo sull’Idroelettrico per Calmierare i Costi Energetici delle Imprese. Un’intesa strategica siglata a Palazzo Lombardia mira a contenere l’aumento dei costi energetici per le aziende lombarde, attraverso la cessione del 15% della produzione idroelettrica regionale a prezzi vantaggiosi. L’accordo, frutto di un confronto tra Regione, Confindustria e i principali operatori del settore, rappresenta una risposta concreta al problema delle concessioni idroelettriche e alla crescente pressione sui bilanci delle imprese. Un Tavolo di Confronto per Sbloccare il Sistema. La Lombardia, prima regione italiana per produzione industriale e idroelettrica, si è posta come punto di riferimento nella ricerca di soluzioni per il caro energia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Costi energetici alle stelle: il timore di Livorno che mina la sopravvivenza delle piccole imprese locali
A Livorno, le piccole imprese del settore terziario fanno i conti con bollette sempre più alte.
Costi energetici, "un peso insostenibile per le imprese del commercio, turismo, terziario, servizi e artigianato"
Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato in Italia si trovano a dover affrontare un problema grave: i costi dell’energia sono diventati insostenibili.
