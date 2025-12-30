Quasi un milione per l’ex Gatti Centro culturale e oasi felina | Operazione inventata da me

Tra i 4.238 emendamenti presentati alla Legge di stabilità e Bilancio di previsione della Regione ce n'erano due relativi a progetti dell'Amministrazione Mantovani. Due emendamenti che avevano come primo firmatario il consigliere Vittorio Feltri. Due emendamenti che porteranno nelle casse dell'Amministrazione guidata da Mario Mantovani 865mila euro che serviranno alla ristrutturazione dell'ex tessitura Gatti, che andrà a ospitare un centro culturale (765mila euro), e per realizzare un'oasi felina (100 mila euro). L'acquisizione dei capannoni insediati lungo via Vittorio Veneto dove aveva sede la Carlo Gatti si era concretizzata a novembre.

