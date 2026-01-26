Lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza chiusura notturna per il casello autostradale

Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla A-14 Bologna-Taranto, il casello di Cesena Nord sarà chiuso in entrata e in uscita in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, dalle 21 di martedì 27 alle 5 di mercoledì 28 gennaio. La chiusura riguarda anche l’accesso e l’uscita per chi proviene da Ancona, al fine di garantire la sicurezza e la regolare prosecuzione dei lavori sulla tratta.

Manutenzione delle barriere di sicurezza, chiude per due notti in autostrada il casello di CesenaPer consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, il casello di Cesena sulla A-14 Bologna-Taranto sarà chiuso in entrambe le direzioni nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, dalle 21 alle 5.

A-14, ispezione e manutenzione dei cavalcavia: chiusura notturna del casello di Cesena NordPer consentire lavori di ispezione e manutenzione sui cavalcavia, sulla A-14 Bologna-Taranto sarà chiusa la stazione di Cesena Nord in entrata, in entrambe le direzioni, dalle 21 di lunedì 29 alle 5 di martedì 30 dicembre.

