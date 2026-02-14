Giorgio Castagna ha portato in scena lo spettacolo «Che aspettate a bruciarmi?» a Bucine, causando grande coinvolgimento tra il pubblico presente. La rappresentazione si è tenuta al Teatro Comunale, rendendo ancora più vivo il ritorno della stagione teatrale 252026, intitolata “Storie condivise”. La serata ha attratto molti spettatori, desiderosi di immergersi in una narrazione che mescola memoria e attualità.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Al Teatro Comunale di Bucine riparte la Stagione 252026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Sabato 21 febbraio, alle ore 21:15 NataLa Filostoccola presenta « Che aspettate a bruciarmi?» con Giorgio Castagn a regia Giuliano Bonanni. “In casa mia mi hanno sempre raccontato la storia di Giordano Bruno Castagna un po’ distrattamente dicendo: Si dai, non ti ricordi, lo zio Bruno, quello finito in manicomio.” Giordano Bruno Castagna era uno scultore di Carrara, licenziato durante la crisi del ’29. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo spettacolo «Che aspettate a bruciarmi?» con Giorgio Castagna a Bucine

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

