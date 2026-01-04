Le voci di Esopo lo spettacolo apre il nuovo anno al teatro di Bucine

Il Teatro Comunale di Bucine inaugura il nuovo anno con lo spettacolo “Le voci di Esopo”. La stagione 2025–2026, intitolata “Storie condivise”, prosegue con un programma che unisce tradizione e innovazione, offrendo al pubblico momenti di riflessione e cultura. Un’occasione per riscoprire il patrimonio narrativo attraverso interpretazioni che valorizzano la memoria e i linguaggi artistici contemporanei.

Arezzo, 4 gennaio 2026 – Va avanti la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Il nuovo anno si apre oggi con Le voci di Esopo, uno spettacolo per famiglie con Claudio Fuccini, prodotto da Diesis Teatrango. Le fiabe di Esopo prendono vita tra animali parlanti e acrobazie, per sorridere e riflettere insieme. Il 10 gennaio, Umani di Chille de la Balanza ci conduce nell'universo espressivo di Francesco Romiti, artista irregolare. Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli mettono in scena la sua visione come atto etico e necessario.

