LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo dei 500 metri bene Rosanelli

Jordan Stolz ha vinto la sua seconda medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2026, dopo aver dominato i 500 metri di short track. La gara si è svolta velocemente, con Stolz che ha tagliato il traguardo con un tempo impressionante. Morishige si è piazzato al decimo posto e Magnussen al tredicesimo, dimostrando una buona prestazione ma senza riuscire a salire sul podio. La finale si è fatta emozionante negli ultimi metri, coinvolgendo il pubblico davanti ai teleschermi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 SECONDO ORO PER JORDAN STOLZ!! Morishige è decimo, Magnussen tredicesimo. Ma cosa ha fatto l'americano. 17.40 Partiti!! 17.39 È il momento dell'ultima batteria! Sul ghiaccio Wataru Morishige e Bjorn Magnussen. 17.38 Quarto posto per Zurek che è fuori dal podio in 34.35. Quinto Diniz con un decimo di ritardo dal polacco. 17.38 Partiti!! 17.36 Sul ghiaccio ora Damian Zurek, interno, e Sebas Diniz, esterno. 17.35 JORDAN STOOOLZ!!! Splendida batteria con l'americano che vince in 33.79 e si prende il record olimpico. Nervosissimo l'olandese che ha chiuso in 33.