LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | ottima gara di Rosanelli nei 500 metri

Rosanelli ha disputato una gara eccellente nei 500 metri di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dimostrando grande velocità e determinazione. La sua performance ha attirato l’attenzione degli spettatori, mentre sul ghiaccio si sfidano ora Kyung Min Koo e Anders Johnson, pronti a dare il massimo. La competizione è in pieno svolgimento e i tempi si fanno sempre più serrati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Partiti! 17.11 Ora sul ghiaccio Kyung Min Koo ed Anders Johnson. 17.10 Dietroo!! Secondo posto per lo spagnolo con un ritardo di 4 centesimi. Quinto Stoppelmor. 17.09 Falsa partenza per l'americano 17.08 Ora sul ghiaccio Zach Stoppelmor e Nil Llop Izquierdo. 17.07 Ottima gara di Jeffrey Rosanelli!!! L'italiano balza in testa alla classifica con il tempo di 34.83 grazie ad un primo 100 in 9.72 ed un giro in 25.10. Quarto il tedesco con 64 centesimi di ritardo. 17.06 Partiti! 17.05 Falsa partenza per un leggero movimento di Dombek. Nessuna penalità.