LIVE Speed skating Olimpiadi 2026 in DIRETTA | iniziano i 500 metri uomini attesa per Rosanelli

Giovanni Rosanelli si prepara a scendere in pista per la gara dei 500 metri uomini ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver visto il suo avversario Gschwentner chiudere la prova in 36.07 secondi. La competizione è molto combattuta e l’attenzione è tutta su Rosanelli, che punta a migliorare il suo record personale. La tensione cresce mentre i primi atleti finiscono il loro turno, e gli spettatori seguono con entusiasmo ogni movimento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Gschwentner chiude la sua gara in 36.07 con un tempo nel giro di 26.21 17.00 Partito Ignaz Gschwentner. 16.59 L'austriaco è alla prima partecipazione olimpica della carriera. Il miglior risultato in Coppa del Mondo è un ventiquattresimo posto, mentre agli ultimi Europei ha fatto diciassettesimo nei 500. 16.56 Questa la start list dei 500 metri: 1. Ignaz Gschwentner (Austria, interna) 2. Moritz Klein (Germania, interna) Henrik Fagerli Rukke (Norvegia, esterna) 3. Hendrik Dombek (Germania, interna) Jeffrey Rosanelli (Italia, esterna) 4. Zach Stoppelmor (USA, interna) Nil Llop Izquierdo (Spagna, esterna) 5.