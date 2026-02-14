LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | continua la quarta manche con Margaglio e Fumagalli che cercano di avanzare in classifica
Margaglio e Fumagalli partecipano alla quarta manche di skeleton alle Olimpiadi, dopo che la gara è ripresa alle 20.01. La coppia italiana cerca di migliorare il risultato precedente, con Fumagalli che chiude il terzo intermedio in 3:52.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 Si riprende dal terzo intermedio in poi, Fumagalli chiude prima con un totale di 3:52.28 e un vantaggio di 20 centesimi che Curtis dovrà superare. 20.00 Al primo intermedio Alessandra Fumagalli ha 5 centesimi da recuperare. Forza Ale! 19.58 Ro non si perde come Margaglio e supera l’azzurra con un vantaggio di 43 centesimi. 3:52.48 il suo totale. 19.55 Valentina parte benissimo con quasi 70 centesimi di vantaggio su Andzane. Tuttavia, l’azzurra perde troppo terreno intermedio dopo intermedio e si porta avanti con soli 2 centesimi di discrepanza. 19. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la prima manche, attesa per Fumagalli e Margaglio
Lunedì sera, il singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi è partito con la prima manche, dopo che la gara è stata rimandata a causa delle condizioni del ghiaccio.
LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la terza manche, attesa per Fumagalli e Margaglio
Fumagalli e Margaglio sono in gara nella terza manche di skeleton alle Olimpiadi, dopo che la prima ha visto Fumagalli ottenere un buon tempo.
Argomenti discussi: LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flock resiste, Fumagalli e Margaglio si confermano dopo la seconda manche; Olimpiadi, la giornata: curling donne, Italia sconfitta dalla Corea del Sud, delusione snowboard; Milano Cortina 2026: hockey, Usa-Italia 6-0. Pattinaggio di figura: Malinin cade, Shaidorov trionfa - Aggiornamento del 14 Febbraio delle ore 07:25; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli non brillano nella seconda prova, svetta Pfeifer.
LIVE Skeleton, Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Fumagalli e Margaglio si confermano, Flock continua il suo dominioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.57 La quarta e ultima manche dello skeleton singolo femminile partirà alle 19.35, con la Diretta Live che ... oasport.it
LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Flock resiste, Fumagalli e Margaglio si confermano dopo la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 18.47 Per il momento quindi è tutto, con lo skeleton singolo ... oasport.it
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 19.35 Skeleton - Singolo donne A. Fumagalli, V. Margaglio FISI - Federazione Italiana Sport Invernali MilanoCortina2026 facebook
Tempo di finale a #MilanoCortina2026 Cortina Sliding Center Ore 21.05 Skeleton - singolo uomini A. Bagnis, M. Gaspari @Fisiofficial @milanocortina26 x.com