Lunedì sera, il singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi è partito con la prima manche, dopo che la gara è stata rimandata a causa delle condizioni del ghiaccio. Fumagalli e Margaglio si preparano a scendere in pista, con l’attenzione puntata sulle loro performance. La competizione si svolge sul tracciato di Beijing, dove le atlete sono pronte a dare il massimo sotto gli occhi degli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 16.01 L’austriaca chiude a 57.22 la sua prima manche, è questo il primo tempo di riferimento. 16.00 Parte Flock! Aspettiamo il suo tempo. 15.55 Ancora cinque minuti al via, poi inizierà la prima manche. 15.53 La prima a scendere in pista, e che aprirà ufficialmente la gara dello skeleton femminile, sarà l’austriaca Janine Flock. 15.50 Le slitte stanno regalando davvero grandi soddisfazioni con lo slittino che ha regalato all’Italia due bronzi, nella staffetta a squadre e nel singolo uomo con Dominik Fischnaller, e con due meravigliosi ori, nello slittino doppio maschile e femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: inizia la prima manche, attesa per Fumagalli e Margaglio

Approfondimenti su skeleton singolo

Il singolo femminile di skeleton sta per iniziare alle Olimpiadi, e Margaglio e Fumagalli sono già pronti sulla linea di partenza.

La prima prova singolo femminile di skeleton alle Olimpiadi è iniziata questa mattina.

Ultime notizie su skeleton singolo

Argomenti discussi: LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: debutta Valentina Margaglio; LIVE Skeleton, singolo maschile Olimpiadi in DIRETTA: Bagnis cerca la rimonta per la medaglia; LIVE Skeleton, Prova singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Margaglio e Fumagalli assaggiano la pista; LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convincono.

LIVE Skeleton, singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: debutta Valentina MargaglioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO SKELETON MASCHILE DALLE 19.30 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca ... oasport.it

LIVE Skeleton, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: Pfeifer in testa ad entrambe le manche. Le azzurre non convinconoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live delle ultime prove dello skeleton femminile termina ... oasport.it

16.00 Pattinaggio di velocità 1000m U: Lorello (1), Ghiotto (3) 16.00 Skeleton D: Fumagalli (14), Margaglio (19) 19.00 Pattinaggio di figura singolo U: Rizzo, Grassl 19.05 Curling a squadre U vs 19.30 Skeleton U: Bagnis, Gaspari 21.10 Hockey QF D vs x.com

https://www.oasport.it/2026/02/skeleton-passo-indietro-per-le-azzurre-nella-terza-prova-del-singolo-tabitha-stoecker-fa-il-vuoto/ Non brillano le azzurre nella terza prova della gara femminile. Valentina Margaglio ai limiti della top10. - facebook.com facebook