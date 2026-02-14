LIVE Skeleton Singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | inizia la terza manche attesa per Fumagalli e Margaglio

Fumagalli e Margaglio sono in gara nella terza manche di skeleton alle Olimpiadi, dopo che la prima ha visto Fumagalli ottenere un buon tempo. La competizione è molto serrata, con solo 27 centesimi di secondo che separano Fumagalli dal terzo posto di Flock. La tensione cresce mentre i primi atleti scendono sulla pista, con gli occhi puntati sui tempi che potrebbero cambiare la classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.07 Ci sono 27 centesimi di tra lei e il terzo posto di Flock, con una distanza dalla vetta che è di 0.70 secondi. Per Neise, totale di 2:52.44 dopo le prime tre manche. 18.06 Neise, campionessa olimpica uscente, parte con uno svantaggio di 33 centesimi su Flock. La tedesca punta al podio. 18.05 43 centesimi di svantaggio, con Pfeifer che sembrava poter recuperare la seconda posizione. La tedesca deve accontentarsi di un 57.56 che sicuramente dovrà migliorare in quarta manche. 18.04 Solo sei centesimi di svantaggio per Pfeifer su Flock alla partenza.