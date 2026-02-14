LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Sighel travolto ma niente ripescaggio! Spechenhauser e Nadalini avanti Fontana ok

Kim Gilli Sighel è stata eliminata durante la gara di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a causa di una caduta che le ha impedito di qualificarsi per le fasi successive. La pattinatrice italiana, che aveva mostrato buone prestazioni nelle prove, ha subito un incidente nel corso dell’ultima batteria, perdendo così ogni possibilità di ripescaggio. Tra i concorrenti in pista, Spechenhauser e Nadalini si sono distinti, avanzando con sicurezza, mentre Fontana ha chiuso la sua run senza problemi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.16: Queste le protagoniste dell'ultima batteria: 1 KIM Gilli KOR 2 VELZEBOER Michelle NED 3 SELLIER Kamila POL 4 LETAI Julie USA 21.25: Cambio di passo micidiale per Fontana che esalta il pubblico del Forum vincendo la penultima batteria davanti alla canadese Brunelle 21.22: C'è Arianna Fontana nella prossima batteria dei 1000. Queste le protagoniste: 1 BRUNELLE Florence CAN 2 NAKASHIMA Mirei JPN 3 FONTANA Arianna ITA 4 TIKHONOVA Olga KAZ 21.21: Bene Elisa Confortula che vince di autorità la sua batteria e avanza ai quarti. Secondo posto per SantosGriswold 21.15: Vince per distacco Xhandra Velzeboer, difficile capire come si possa battere questa super campionessa. Continua la sfortuna per il nostro Pietro Sighel. La medaglia d'oro della staffetta mista viene incolpevolmente messo giù dall'atleta ucraino (a sua volta messo giù dall'olandese) e abbandona così i 1500 m di Short Track.