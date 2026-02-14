LIVE Sci di fondo staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | trionfo Norvegia! Azzurre da applausi | seste!

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi si è conclusa con la vittoria della Norvegia, che ha dominato la gara grazie a una strategia impeccabile. L’Italia ha chiuso in sesta posizione, dimostrando grande tenacia e migliorando il proprio piazzamento rispetto alle precedenti competizioni. Le atlete azzurre hanno dato il massimo, ricevendo applausi per il loro impegno in una corsa disputata sotto la neve battente. La gara è stata molto combattuta, con le squadre che si sono alternate al comando fino all’ultimo giro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18: ITALIA SESTA alle spalle di Germania, quarta e Usa, quinta! 13.15: Argento per la Svezia, colpita dalla sfortuna con la rovinosa caduta di Andeon. Bronzo per la Finlandia che torna sul podio a 12 anni da Sochi 13.14: ORO NORVEGIA! Un dominio oggi, a 8 anni da PyeongChang 13.13: Sundling stacca Joensuu e andrà a prendersi l’argento 13.12: Norvegia davanti al km 27.5, Svezia e Finlandia a 1’07”, Germania a 1’48”, Usa a 1’54”, Svizzera e Italia a 2’02” 13.10: Situazione cristallizzata, sarà sprint per l’argento Finlandia-Svezia 13.07: Al penultimo passaggio allo stadio: Norvegia davanti, a 1’07” Svezia, Finlandia, a 1’47” Germania, Italia, Svizzera e Usa con Diggins che non riesce a fare la differenza 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: trionfo Norvegia! Azzurre da applausi: seste! LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Norvegia in fuga! Le azzurre sognano per tre frazioni La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi si svolge sotto il sole di Pechino, dove la Norvegia guida la gara con un vantaggio considerevole, mentre le azzurre cercano di recuperare terreno. LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Svezia squadra da battere, le azzurre vogliono stupire Durante la gara di sci di fondo alle Olimpiadi, la squadra svedese ha dominato la staffetta femminile grazie a una strategia accurata e a una forte resistenza, lasciando le altre nazionali indietro. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza. LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Italia terza nell’ultima frazione! Norvegia in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57: Ultimo cambio: Norvegia davanti, a 48 Finlandia, a 57 Italia, a 1'06 Svezia. Ora Cassol per l'Italia! oasport.it Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta femminile, streaming, pettorali di partenzaOggi, sabato 14 febbraio (dalle ore 12.00), si terrà sulle nevi della Val di Fiemme la staffetta femminile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it LA NOSTRA DIRETTA / Sci di fondo, freestyle, alpino, biathlon e ghiaccio: gli azzurri in gara oggi sabato 14 febbraio nelle prove che assegnano medaglie. Attesa per il gigante maschile, la sprint di biathlon e i 1500 di short track. Cronaca e aggiornamenti in te facebook