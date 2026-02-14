LIVE Sci di fondo staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | Norvegia in fuga! Le azzurre sognano per tre frazioni

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi si svolge sotto il sole di Pechino, dove la Norvegia guida la gara con un vantaggio considerevole, mentre le azzurre cercano di recuperare terreno. Alla distanza di 23,8 km, la squadra norvegese ha un margine di oltre un minuto sulle rivali più vicine, con Finlandia e Svezia che si contendono le posizioni di testa. Le italiane, invece, sono staccate di oltre un minuto e mezzo, mentre gli Stati Uniti e la Svizzera sono più indietro. La corsa continua con le atlete pronte a dare tutto fino alla fine.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: Al km 23.8 vantaggio enorme per la Norvegia, Finlandia a 1?, Svezia a 1’09”, Italia a 1’26”, a 1’39” Usa, Svizzera, Germnia 12.59: Sundling raggiunge Cassol e probabilmente la staccherà in salita. L’Italia ha sognato per tre frazioni, peccato per l’assenza di Gismondi 12.57: Ultimo cambio: Norvegia davanti, a 48? Finlandia, a 57? Italia, a 1’06” Svezia. Ora Cassol per l’Italia! Bravissima Di Centa 12.56: Sembra ancora pimpante Di Centa nell’ultima salita! Molto bene l’azzurra che tiene ancora indietro la Svezia 12.54: Italia sempre terza ma la Svezia si avvicina alle azzurre: 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Norvegia in fuga! Le azzurre sognano per tre frazioni LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre con le migliori nella seconda frazione La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre accusare un ritardo, poiché Andersson ha deciso di inseguire Slind e ha superato Ganz e Niskanen. LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Svezia squadra da battere, le azzurre vogliono stupire Durante la gara di sci di fondo alle Olimpiadi, la squadra svedese ha dominato la staffetta femminile grazie a una strategia accurata e a una forte resistenza, lasciando le altre nazionali indietro. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; RIVIVI IL LIVE! Skiathlon, Klaebo campione olimpico in scioltezza. LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Italia terza nell’ultima frazione! Norvegia in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.57: Ultimo cambio: Norvegia davanti, a 48 Finlandia, a 57 Italia, a 1'06 Svezia. Ora Cassol per l'Italia! oasport.it Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta femminile, streaming, pettorali di partenzaOggi, sabato 14 febbraio (dalle ore 12.00), si terrà sulle nevi della Val di Fiemme la staffetta femminile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it LA NOSTRA DIRETTA / Sci di fondo, freestyle, alpino, biathlon e ghiaccio: gli azzurri in gara oggi sabato 14 febbraio nelle prove che assegnano medaglie. Attesa per il gigante maschile, la sprint di biathlon e i 1500 di short track. Cronaca e aggiornamenti in te facebook