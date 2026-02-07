LIVE Sci di fondo Skiathlon femminile Olimpiadi in DIRETTA | Diggins favorita azzurre per stupire

Questa mattina gli occhi sono puntati sulla gara di skiathlon femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Diggins parte come favorita, ma le azzurre sono pronte a sorprendere. La competizione è aperta e le atlete si sfidano a colpi di velocità e resistenza, mentre gli appassionati seguono ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon femminile valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme, sul mitico tracciato di Tesero, si disputa la prima del programma del fondo, che si sviluppa sulla distanza dei 20 km. Sarà lo skiathlon a inaugurare ufficialmente il programma olimpico dello sci di fondo ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, nella cornice ormai simbolo di Tesero, in Val di Fiemme, teatro di dieci gare che metteranno in palio 30 medaglie complessive. Un contesto ben conosciuto dagli azzurri, chiamati subito a confrontarsi con una prova impegnativa come lo skiathlon, che combina tecnica classica e tecnica libera in un'unica gara.

