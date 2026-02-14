LIVE Sci di fondo staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre seconde nella prima frazione

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre partire in seconda posizione nella prima frazione, dopo che Ganz ha affrontato con determinazione il primo tratto. La gara si svolge con grande intensità, con le favorite che spingono forte fin dai primi chilometri. A metà percorso, le atlete si preparano per il cambio, mentre Niskanen tenta di recuperare terreno per la Finlandia, con la Germania che si trova già a 40 secondi di distacco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Andeon per la Svezia, Slind per la Norvegia, Ganz per l’Italia, attenzione a Niskanen per la Finlandia, la Germania ha 40? di distacco al cambio 12.19: Al cambio Svezia, a 7? Italia e Norvegia, a 9? Austria, a 11? Cechia, Finlandia, Usa, Canada 12.18: Incredibile! Svezia davanti, Italia seconda, la Norvegia si stacca, più indietro le altre squadre 12.16: Se ne vanno Svezia e Norvegia, a rincorrerle c’è proprio De Martin Pinter che si aggancia alla coppia di testa 12.15: Si staccano Francia e Germania in salita 12.14: Svahn fa il ritmo, gruppo allungato 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha preso il via, con le azzurre determinata a migliorare il risultato precedente e la Svezia che si presenta come favorita.

Durante la gara di sci di fondo alle Olimpiadi, la squadra svedese ha dominato la staffetta femminile grazie a una strategia accurata e a una forte resistenza, lasciando le altre nazionali indietro.

