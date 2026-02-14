Durante la staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi, l’Italia si trova tra le prime squadre in gara, dopo aver completato la prima metà della prima frazione. La gara è molto combattuta, con le azzurre che mantengono il passo di nazioni come Svizzera, Svezia e Francia. Alle 12.10, le atlete italiane sono ancora nel gruppo di testa, mentre si avvicinano alla seconda parte della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: Prima metà della prima frazione superata: Svizzera, Italia, Svezia, Francia. Gruppo di 12 in testa 12.09: Stadlober aumenta il ritmo, De Martin Pinter risponde con sci molto veloci 12.06: Svezia, Norvegia, Canada, Cechia, Italia al km 1.5. Gruppo di 14 in testa 12.05: Norvegesi in fondo al gruppetto con Fosnaes 12.04: Caduta che coinvolge Estonia, Australia e Slovenia nelle retrovie del gruppo. 12.03: C’è De Martin Pinter per l’Italia 12.01: Partita la gara 11.58: L’Italia si presenta al via con un quartetto giovane ma interessante. In apertura, in tecnica classica, toccherà a Iris De Martin Pinter, chiamata a dare subito stabilità alla squadra, seguita dall’esperienza di Caterina Ganz nella seconda frazione sempre in alternato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre nel gruppo di testa

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha preso il via, con le azzurre determinata a migliorare il risultato precedente e la Svezia che si presenta come favorita.

Durante la gara di sci di fondo alle Olimpiadi, la squadra svedese ha dominato la staffetta femminile grazie a una strategia accurata e a una forte resistenza, lasciando le altre nazionali indietro.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Klaebo, la legge del più forte! Desloges argento a sorpresa. Graz ottavo; Klaebo e Svahn d'oro, Pellegrino out in semifinale: rivivi il LIVE-Blog; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oro; Olimpiadi Milano-Cortina, super Italia: oro con Brignone e Lollobrigida, Fontana d'argento e un bronzo dallo slittino.

Sci di fondo oggi in tv, Olimpiadi 2026: orario staffetta femminile, streaming, pettorali di partenzaOggi, sabato 14 febbraio (dalle ore 12.00), si terrà sulle nevi della Val di Fiemme la staffetta femminile di sci di fondo valevole per i Giochi Olimpici ... oasport.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Olimpiadi in DIRETTA: azzurri eliminati in semifinale! Svahn e Klaebo d’oroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.48: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 13.46: Hanno vinto i più foprti. Klaebo si ... oasport.it

LA NOSTRA DIRETTA / Sci di fondo, freestyle, alpino, biathlon e ghiaccio: gli azzurri in gara oggi sabato 14 febbraio nelle prove che assegnano medaglie. Attesa per il gigante maschile, la sprint di biathlon e i 1500 di short track. Cronaca e aggiornamenti in te facebook

Ieri Regina Martínez ha gareggiato nella categoria Sci di Fondo, rappresentando il É stato un grande onore accompagnarla e le facciamo le nostre sincere congratulazioni per la sua partecipazione alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. @SRE_mx @cona x.com