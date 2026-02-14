LIVE Sci di fondo staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre nel gruppo di testa
Durante la staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi, l’Italia si trova tra le prime squadre in gara, dopo aver completato la prima metà della prima frazione. La gara è molto combattuta, con le azzurre che mantengono il passo di nazioni come Svizzera, Svezia e Francia. Alle 12.10, le atlete italiane sono ancora nel gruppo di testa, mentre si avvicinano alla seconda parte della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10: Prima metà della prima frazione superata: Svizzera, Italia, Svezia, Francia. Gruppo di 12 in testa 12.09: Stadlober aumenta il ritmo, De Martin Pinter risponde con sci molto veloci 12.06: Svezia, Norvegia, Canada, Cechia, Italia al km 1.5. Gruppo di 14 in testa 12.05: Norvegesi in fondo al gruppetto con Fosnaes 12.04: Caduta che coinvolge Estonia, Australia e Slovenia nelle retrovie del gruppo. 12.03: C’è De Martin Pinter per l’Italia 12.01: Partita la gara 11.58: L’Italia si presenta al via con un quartetto giovane ma interessante. In apertura, in tecnica classica, toccherà a Iris De Martin Pinter, chiamata a dare subito stabilità alla squadra, seguita dall’esperienza di Caterina Ganz nella seconda frazione sempre in alternato. 🔗 Leggi su Oasport.it
La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha preso il via, con le azzurre determinata a migliorare il risultato precedente e la Svezia che si presenta come favorita.
Durante la gara di sci di fondo alle Olimpiadi, la squadra svedese ha dominato la staffetta femminile grazie a una strategia accurata e a una forte resistenza, lasciando le altre nazionali indietro.
