LIVE Sci di fondo staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre con le migliori nella seconda frazione

La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre accusare un ritardo, poiché Andersson ha deciso di inseguire Slind e ha superato Ganz e Niskanen. A mezzogiorno e trenta minuti, la seconda frazione ha portato una svolta con la svedese che ha accelerato, guadagnando terreno sulle rivali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.31: Andeon si mette all'inseguimento di Slind e stacca Ganz e Niskanen 12.29: Al k 11.2 Norvegia davanti, a 11? Italia, a 12? Svezia, a 17? Finlandia, a 23? Austria, a 31? Usa, Svizzera 12.28: Ganz resiste al ritmo di Slind che sta operando il forcing in salita, Andeon si avvicina a Ganz 12.25: Al km 9.3 Norvegia davanti, a 3? Italia, a 8? Svezia, a 15? Finlandia, a 18? Austria, a 24? Usa 12.24: Continua a spingere Slind per la Norvegia, Ganz a qualche metro, Andeon più indietro, in rimonta Niskanen 12.22: CADUTA DI EBBA ANDEON! Ora ci sono Italia e Norvegia davanti! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre con le migliori nella seconda frazione LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: azzurre seconde nella prima frazione La staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi ha visto le azzurre partire in seconda posizione nella prima frazione, dopo che Ganz ha affrontato con determinazione il primo tratto. LIVE Sci di fondo, staffetta femminile Olimpiadi in DIRETTA: Svezia squadra da battere, le azzurre vogliono stupire Durante la gara di sci di fondo alle Olimpiadi, la squadra svedese ha dominato la staffetta femminile grazie a una strategia accurata e a una forte resistenza, lasciando le altre nazionali indietro.