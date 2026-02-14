LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | ultima carta per Odermatt Vinatzer cerca il riscatto

Matthias Odermatt affronta il gigante maschile di Bormio per cercare la medaglia olimpica, dopo una stagione complicata che ha aumentato la pressione. Venerdì mattina, gli appassionati di sci seguiranno in diretta le sue discese, mentre Vinatzer spera di riscattarsi dopo alcune gare deludenti. La gara si svolge sotto il cielo terso, con oltre 10.000 spettatori pronti a tifare sui pendii italiani.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante maschile delle Olimpiadi Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del gigante maschile di sci alpino in programma a Bormio (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la prima manche si disputerà a partire dalle ore 10.00. Seconda run con inversione dei migliori 30 dalle 13.30. I quattro azzurri al cancelletto di partenza della prima manche saranno Alex Vinatzer, che scatterà con il pettorale numero 12, Luca De Aliprandini, che prenderà il via con il 21, Tobias Kastlunger, che partirà con il 30, e Giovanni Franzoni, che scenderà con il 31. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Odermatt affronta oggi il gigante maschile di Bormio, una delle ultime chance per ottenere punti importanti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre Vinatzer cerca di riscattarsi dopo una stagione difficile.

