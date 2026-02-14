LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | Pinheiro Braathen fa il vuoto Vinatzer inconsistente

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato il gigante maschile alle Olimpiadi, causando sorpresa tra gli appassionati. La sua prestazione netta e senza errori lo ha portato in testa fin dall'inizio, lasciando gli altri atleti a distanza. Nel frattempo, Vinatzer ha deluso le aspettative, mostrando un passo poco incisivo e raccogliendo pochi punti. La gara prosegue con i pettorali di partenza alle 10.30, mentre la classifica si aggiorna dopo i primi 15 concorrenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.30 La classifica dopo i primi 15: 1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) — 2 Marco Odermatt (Svizzera) +0.95 3 Loïc Meillard (Svizzera) +1.57 4 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89 5 Léo Anguenot (Francia) +1.91 6 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.93 7 Stefan Brennsteiner (Austria) +2.00 8 Atle Lie McGrath (Norvegia) +2.01 9 Žan Kranjec (Slovenia) +2.11 10 Alex Vinatzer (Italia) +2.39 10.29 L'americano River Radamus è 11° a 2.46, appena dietro Alex Vinatzer. 10.27 Aerni 14° a 2.97. Adesso la pista si sta rovinando. Pinheiro Braathen ha sicuramente sfruttato egregiamente il pettorale n. 10.21 Al primo intermedio l'italiano è dietro di 0.76, al secondo 1.33.