LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | Pinheiro Braathen fa il vuoto Vinatzer non così distante dal podio

Il gigante maschile alle Olimpiadi si svolge oggi e Pinheiro Braathen domina la gara, spinto dalla sua velocità e precisione. La sua performance ha messo in difficoltà gli avversari, tra cui Vinatzer, che resta a breve distanza dal podio. La gara è iniziata alle 10.56, con Laine che chiude ultimo a 4 secondi di ritardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.56 L’estone Tormis Laine è ultimo a 4.92. 10.54 Lo svedese AX Swartz è 21° a 3.50. 10.53 Si avvicina il momento di Kastlunger e Franzoni. 10.52 L’americano Ryder Sarchett, un emergente, accusa ben 4.80 ed è 22°. 10.50 Fuori il norvegese Eirik Hystad Solberg. 10.49 Il tedesco Alexander Schmid è 19° a 2.92. 10.48 E’ vero che Giovanni Franzoni nasce gigantista, ma poi ha abbandonato, o quasi, questa disciplina. Oggi è in gara solo per riempire il contingente: diciamo le cose come stanno. 10.47 L’andorrano Joan Verdù è 18° a 2.77. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lucas Pinheiro Braathen ha dominato il gigante maschile alle Olimpiadi, causando sorpresa tra gli appassionati.

La gara di sci alpino a Schladming prosegue con la manche di gigante, con Vinatzer in corsa per il podio.

Facendo il secondo miglior tempo nella seconda manche Loic lo svizzero scavalca Lucas Pinheiro Braathen, il leader della prima, e trionfa per la seconda volta sulla Planai di Schladming tre anni dopo quella che era stata la sua prima vittoria in carriera tra le facebook