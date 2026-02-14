LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | Pinheiro Braathen fa il vuoto Vinatzer non così distante dal podio
Il gigante maschile alle Olimpiadi si svolge oggi e Pinheiro Braathen domina la gara, spinto dalla sua velocità e precisione. La sua performance ha messo in difficoltà gli avversari, tra cui Vinatzer, che resta a breve distanza dal podio. La gara è iniziata alle 10.56, con Laine che chiude ultimo a 4 secondi di ritardo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.56 L’estone Tormis Laine è ultimo a 4.92. 10.54 Lo svedese AX Swartz è 21° a 3.50. 10.53 Si avvicina il momento di Kastlunger e Franzoni. 10.52 L’americano Ryder Sarchett, un emergente, accusa ben 4.80 ed è 22°. 10.50 Fuori il norvegese Eirik Hystad Solberg. 10.49 Il tedesco Alexander Schmid è 19° a 2.92. 10.48 E’ vero che Giovanni Franzoni nasce gigantista, ma poi ha abbandonato, o quasi, questa disciplina. Oggi è in gara solo per riempire il contingente: diciamo le cose come stanno. 10.47 L’andorrano Joan Verdù è 18° a 2.77. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lucas Pinheiro Braathen ha dominato il gigante maschile alle Olimpiadi, causando sorpresa tra gli appassionati.
La gara di sci alpino a Schladming prosegue con la manche di gigante, con Vinatzer in corsa per il podio.
