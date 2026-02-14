LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | Pinheiro Braathen rifila distacchi enormi!

Timon Haugan ha avuto un avvio difficile nello slalom gigante delle Olimpiadi, finendo al decimo posto con un distacco di due secondi dal leader. La sua scarsa fluidità sulla neve ha impedito di migliorare la sua posizione, e il cronometro ha registrato tempi elevati rispetto ai migliori. Durante la gara, il norvegese ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere il ritmo, lasciando emergere le sue sfide tecniche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.21 Il norvegese Timon Haugan non ha mai trovato fluidità: 10° a 2.57. Adesso il primo degli italiani: Alex Vinatzer. 10.19 Anguenot quinto a 1.91. Distacco enorme, ma è in corsa per il podio. 10.18 Bene il transalpino: 0.47 di ritardo al primo rilevamento e 1.36 al secondo. 10.17 Tumler quarto a 1.89. Dunque abbiamo tre svizzeri dietro l’irraggiungibile Pinheiro Braathen di questa prima frazione. Attenzione ora al francese Leo Anguenot. 10.16 Tumler incassa 0.54 al primo parziale e 1.32 al secondo. 10.15 Niente da fare nemmeno per Kranjec: settimo a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pinheiro Braathen rifila distacchi enormi! LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! Guida Pinheiro Braathen. Partenza ritardata La gara di sci alpino a Schladming prosegue con la manche di gigante, con Vinatzer in corsa per il podio. LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2026 in DIRETTA: Vinatzer se la gioca per il podio! Pinheiro Braathen al comando In questa gara di sci alpino in diretta, Vinatzer cerca di conquistare un buon risultato nel gigante di Schladming 2026. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, sabato 14 febbraio; LIVE Sci alpino, Combinata femminile Olimpiadi in DIRETTA: clamoroso colpo di scena!! Oro per Raedler/Huber, Johnson/Shiffrin fuori dal podio; Franzoni e Paris sul podio olimpico nella discesa maschile: rivivi il LIVE!; LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: ultima carta per Odermatt, Vinatzer cerca il riscatto. LIVE Sci alpino, Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA: Pinheiro Braathen rifila distacchi enormi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.11 Meillard è terzo a 1.57. Per le medaglie c'è spazio per tanti...Ora l'austriaco ... oasport.it LIVE Gigante alle 10 la prima manche, l'Italia sogna con Vinatzer e FranzoniSulla Stelvio oggi è il giorno del gigante, quattro azzurri in gara: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger e Alex Vinatzer ... gazzetta.it #SciAlpino La startlist del gigante olimpico degli uomini (con incognita meteo): apre Pinheiro Braathen, "Odi" col n° 5 #milanocortina2026 #AlpineSkiing #13Febbraio dlvr.it/TQxWXh x.com Facendo il secondo miglior tempo nella seconda manche Loic lo svizzero scavalca Lucas Pinheiro Braathen, il leader della prima, e trionfa per la seconda volta sulla Planai di Schladming tre anni dopo quella che era stata la sua prima vittoria in carriera tra le facebook