LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | iniziata la prima manche i pettorali delle italiane
Segui in tempo reale la prima manche del Gigante Nor-Am 2025, con gli aggiornamenti sulle azioni degli atleti e i pettorali delle squadre italiane. La gara si sta svolgendo con grande suspense, mentre i tifosi attendono gli sviluppi e i risultati finali. Restate sintonizzati per tutte le novità e le emozioni della competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI Sbaglia Grosdidier e sarà eliminata. DNS anche per Moritz. 16:49 Arriva Mary Bocock (USA) e dà 0?80 alle rivali e scava il primo solco. 16:47 Miglior tempo di Arianne Forget di 3 centesimi su Rask. Ricordiamo che Trocker ha il 18 e D’Antonio ha il 22. 16:45 Sara Rask ha preso il via col pettorale n.1! INIZIATA LA GARA! 16:40 Di D’antonio, che ha origini colombiane, ciò che impressiona è la fisicità. D’altronde, una ragazza di 19 anni che si qualifica con pettorali sopra il 70, non può avere caratteristiche comuni alle coetanee, e laddove la pista si segna, lei riesce comunque a fare la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA: Giada D’Antonio prova ad alzare l’asticella in gara-2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova femminile di Slalom Gigante dalle nevi di ... Scrive oasport.it
LIVE Sci alpino, Gigante Tremblant 2025 in DIRETTA: altra top10 per Della Mea, Goggia ingolfata, Zenere arretra - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 19. Segnala oasport.it
Impresa Vinatzer a Beaver Creek! ? Alex chiude secondo sulle nevi degli Stati Uniti in Coppa del Mondo di sci alpino maschile! È il primo podio in slalom gigante e il quarto in carriera nel massimo circuito! https://bit.ly/44HM8la FISI - Federazione Italiana Vai su Facebook
Sci alpino: #Odermatt vince il gigante maschile, l’azzurro #Vinatzer secondo Beaver Creek #FISAlpine #WorldCupBeaverCreek #7dicembre Approfondisci qui rainews.it/maratona/2025/… Vai su X
