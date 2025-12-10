LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am 2025 in DIRETTA | iniziata la prima manche i pettorali delle italiane

Segui in tempo reale la prima manche del Gigante Nor-Am 2025, con gli aggiornamenti sulle azioni degli atleti e i pettorali delle squadre italiane. La gara si sta svolgendo con grande suspense, mentre i tifosi attendono gli sviluppi e i risultati finali. Restate sintonizzati per tutte le novità e le emozioni della competizione.

LA CRONACA DEL GIGANTE DI IERI Sbaglia Grosdidier e sarà eliminata. DNS anche per Moritz. 16:49 Arriva Mary Bocock (USA) e dà 0?80 alle rivali e scava il primo solco. 16:47 Miglior tempo di Arianne Forget di 3 centesimi su Rask. Ricordiamo che Trocker ha il 18 e D'Antonio ha il 22. 16:45 Sara Rask ha preso il via col pettorale n.1! INIZIATA LA GARA! 16:40 Di D'antonio, che ha origini colombiane, ciò che impressiona è la fisicità. D'altronde, una ragazza di 19 anni che si qualifica con pettorali sopra il 70, non può avere caratteristiche comuni alle coetanee, e laddove la pista si segna, lei riesce comunque a fare la differenza.