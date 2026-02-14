LIVE Sci alpino Gigante maschile Olimpiadi in DIRETTA | bella seconda manche per Franzoni

Franzoni ha concluso la sua seconda manche nel gigante maschile alle Olimpiadi, ma Drukarov lo ha superato di un decimo, spostando l’attenzione sull’attesa di Raphael Haaser, che sta per scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Drukarov sopravanza Franzoni per appena un decimo. E' il turno dell'austriaco Raphael Haaser (-0.10), uno dei grandi delusi di oggi. 13.38 Bella manche per Franzoni, vola in testa con 0.98 su Sarchett. Miglior tempo nella seconda frazione. Adesso il lituano Andrej Drukarov (-0.30). 13.37 1.03 di vantaggio al primo intermedio, 0.97 al secondo. 13.36 Gravier disputa una buona prova ed è secondo a 0.19. Tocca a Giovanni Franzoni (-0.86). 13.35 Laidlaw commette un grave errore ed è terzo a 1.79. Adesso l'argentino Tiziano Gravier (-0.27). E' il figlio della showgirl Valeria Mazza.