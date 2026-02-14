LIVE Salto con gli sci Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA | fasi decisive della prima serie Bresadola secondo degli esclusi

Il salto con gli sci alle Olimpiadi ha visto Bresadola piazzarsi al secondo posto tra gli esclusi, a causa di una buona prestazione durante le fasi decisive della prima serie. La competizione è molto serrata e ogni dettaglio conta, come dimostra il fatto che Paschke si trova a soli dieci centesimi di punto dietro di lui. La tensione cresce mentre i concorrenti si preparano per la seconda serie, con un solo posto ancora disponibile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:17 Paschke un decimo dietro a Bresadola!!! Ne manca una di posizioni per la seconda serie adesso. 19:16 Lo svizzero vola a 129.5 metri da stanga 15 ed avvicina il tempo di Mizernykh a meno 3.9 punti. Il primo outsider: Gregor Deschwanden (SUI). Bronzo su NH. 19:14 La leggenda del salto Kamil Stoch atterra a 126.5 e si mette davanti a Bresadola. 19:13 Appena 123.5 punti per Colby, che è dietro a Bresadola e gli dà speranza! Ne mancano 22. 19:12 Anche Kytosako davanti agli italiani e qualificato. 19:11 L'ex campione olimpico su trampolino grande Wellinger atterra a 127 metri, misura che vale una qualifica sicura.