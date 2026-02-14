LIVE Salto con gli sci Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la gara!

Alberto Cecon ha preso il comando nel salto con gli sci ai Giochi Olimpici, spinto dalla sua voglia di ottenere una medaglia. La gara è partita da pochi minuti e già si vede che la competizione sarà molto combattuta. Spulber dalla Romania e Ali Bedir dalla Turchia sono caduti un po' indietro, cercando di recuperare terreno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:48 Spulber (ROU) e Ali Bedir (TUR) vanno dietro a Cecon. 18:47 Fa decisamente meglio il cinese Son che già potrebbe ambire a concludere nei 30 e quindi prendere parte alla seconda serie di salti. 18:46 Francesco Cecon atterra a 115 metri e totalizza 86.5 punti. INIZIATA LA GARA SU TRAMPOLINO GRANDE! 18:43 Si parte! Aprirà la gara Francesco Cecon. 18:39 Kobayashi, Hoerl, Embacher, Forfang, Sundal, Lindvik, Tomasiak, Lanisek, Tschofenig, Deschwanden tutti potenziali outsider più per il podio che per la vittoria. Tra questi non c'è l'oro su NH Philipp Raimund, che nell'ultimo allenamento ha fatto molta fatica.