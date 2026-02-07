LIVE Salto con gli sci trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA | iniziata la gara subito Italia!

Questa sera la gara di salto con gli sci femminile ai Giochi Olimpici è iniziata da poco. Le atlete sono scese in pista e subito l’Italia fa sentire la sua presenza con Jessica Malsiner, che vola a 91 metri e si prende la leadership momentanea. La competizione è aperta e l’attenzione resta alta sui prossimi salti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:46 Va nettamente in testa l'azzurra Jessica Malsiner con 91 metri e 104.3 punti complessivi. 18:45 Si parte da stanga 22, con i modesti 80.5 metri e 78.4 punti complessivi di Jencova. Ora Jessica Malsiner! INIZIATE LE OLIMPIADI DI SALTO! 18:43 E allora, la ceca Jencova in stanga di partenza. Si parte! A breve il primo salto olimpico. 18:40 La START LIST della prima serie della gara su trampolino piccolo delle Olimpiadi di salto con gli sci: Veronika Jencova – CZE Jessica Malsiner – ITA Natalie Eilers – CAN Martina Ambrosi – ITA Delia Anamaria Folea – ROU Lisa Hirner – AUT Emma Chervet – FRA Yangning Weng – CHN Meghann Wadsak – AUT Pola Beltowska – POL Kira Maria Kapustikova – SVK Sofia Mattila – FIN Daniela Vasilica Toth – ROU Minja Korhonen – FIN Martina Zanitze­r – ITA Qi Liu – CHN Nicole Maurer – CAN Heta Hirvonen – FIN Bing Dong – CHN Klara Ulrichova – CZE Maja Kovacic – SLO Anezka Indrackova – CZE Sina Arnet – SUI Paige Jones – USA Katra Komar – SLO Josie Johnson – USA Annika Belshaw – USA Josephine Pagnier – FRA Anna Twardosz – POL Frida Westman – SWE Jenny Rautionaho – FIN Annika Sieff – ITA Silje Opseth – NOR Juliane Seyfarth – GER Yuki Ito – JPN Ping Zeng – CHN Yuka Seto – JPN Julia Muehlbacher – AUT Eirin Maria Kva­ndal – NOR Heidi Dyhre Traaserud – NOR Nika Vodan – SLO Sara Takanashi – JPN Katharina Schmid – GER Agnes Reisch – GER Abigail Strate – CAN Selina Freitag – GER Anna Odine Stroem – NOR Lisa Eder – AUT Nozomi Maruyama – JPN Nika Prevc – SLO 18:37 Le atlete italiane presenti, oltre a Sieff, sono Lara e Jessica Malsiner con Martina Ambrosi.

