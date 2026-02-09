LIVE Salto con gli sci Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | oro a sorpresa per la Germania con Raimund 19° Bresadola

Questa sera il salto con gli sci ha regalato una sorpresa ai fan delle Olimpiadi. Raimund, rappresentante della Germania, ha conquistato l’oro nel trampolino piccolo, lasciando indietro gli avversari. In classifica, invece, Bresadola si ferma al 19° posto. La gara si è svolta sotto gli occhi di molti appassionati, che hanno seguito ogni salto con attenzione. Ora il sipario si chiude, ma l’attesa per le prossime competizioni continua.

20.54 In casa Italia il bilancio è sicuramente positivo grazie all'ottimo 19° posto di Giovanni Bresadola, uno dei migliori risultati della stagione in campo maschile. 20.53 Di seguito la classifica finale della gara: 1 Philipp RAIMUND (GER) – 274.1 pt 2 Kacper TOMASIAK (POL) – 270.7 pt (+3.4) 3 Ren NIKAIDO (JPN) – 266.0 pt (+8.1) 3 Gregor DESCHWANDEN (SUI) – 266.0 pt (+8.1) 5 Valentin FOUBERT (FRA) – 263.3 pt (+10.8) 6 Domen PREVC (SLO) – 261.8 pt (+12.

