LIVE Salto con gli sci Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | Bresadola 15° a metà gara! Grande equilibrio al vertice
Questa sera, a un passo dalla metà gara, Bresadola si trova al 15° posto nel trampolino piccolo alle Olimpiadi. La competizione resta molto serrata, con 31 atleti pronti a scendere in campo nella seconda serie, tra cui anche Frantz e Colby, che condividono la trentesima posizione. La tensione cresce, e il pubblico aspetta di vedere chi riuscirà a salire in classifica.
Di seguito la classifica definitiva della prima serie: 1 Philipp RAIMUND (GER) – 135.6 pt 2 Valentin FOUBERT (FRA) – 134.6 pt (+1.0) 3 Kristoffer Eriksen SUNDAL (NOR) – 132.9 pt (+2.7) 4 Gregor DESCHWANDEN (SUI) – 132.8 pt (+2.8) 4 Kacper TOMASIAK (POL) – 132.8 pt (+2.8) 6 Ren NIKAIDO (JPN) – 131.1 pt (+4.5) 7 Ryoyu KOBAYASHI (JPN) – 130.8 pt (+4.8) 8 Domen PREVC (SLO) – 130.6 pt (+5.
LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la gara, subito Italia!
Questa sera la gara di salto con gli sci femminile ai Giochi Olimpici è iniziata da poco.
LIVE Salto con gli sci, trampolino piccolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: tocca ad Annika Sieff
Questa sera le Olimpiadi invernali portano in scena il salto con gli sci femminile sul trampolino piccolo.
