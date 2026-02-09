LIVE Salto con gli sci Trampolino piccolo Olimpiadi in DIRETTA | Domen Prevc favorito ma possibili sorprese

Domen Prevc parte come favorito nella gara individuale maschile di salto con gli sci sul trampolino piccolo ai Giochi di Milano Cortina 2026. La competizione è in corso e gli appassionati sono incollati davanti alle televise e ai social per seguire ogni lancio. Si parla già di possibili sorprese, perché nel salto gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. La tensione è alta, e ogni atleta dà il massimo per conquistare un posto sul podio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara individuale maschile su trampolino piccolo di salto con gli sci ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Normal Hill di Predazzo si appresta ad assegnare il secondo titolo di questa rassegna a cinque cerchi, dopo l'evento femminile vinto a sorpresa dalla norvegese Anna Odine Stroem. Tra gli uomini l'atleta da battere sulla carta potrebbe essere lo sloveno Domen Prevc, che rischia però di essere più vulnerabile sul piccolo rispetto al Large Hill. Il dominatore della stagione, leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini, va a caccia della doppietta olimpica per completare un inverno sostanzialmente perfetto.

