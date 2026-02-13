LIVE Italia-USA 0-0 Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | americane che premono si difendono bene le azzurre
L’Italia e gli Stati Uniti si affrontano nel match di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi, un incontro equilibrato che si decide negli ultimi minuti. Le americane spingono con forza, cercando di sbloccare il risultato, mentre le azzurre si chiudono bene in difesa. A metà primo tempo, Murphy prova un tiro potente, ma Durante respinge con il gambale. Poco dopo, Mattivi scivola in panca puniti dopo un colpo duro.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:48 Tiro di Murphy, gambale di Durante che respinge. 16:51 Colpo violento di Mattivi, che finisce in panca puniti. Penalità di 2 minuti, Italia in inferiorità numerica sul ghiaccio. 17:30 Primo tiro dell’Italia con Della Rovere! Dall’altra parte Durante disinnesca la conclusione di Carpenter. 18:10 Italia rintanata nel proprio terzo offensivo, come prevedibile. Per il momento regge il castello difensivo azzurro. SI VA! E’ iniziata Italia-USA. 21.10 Azzurre con la prima linea: Durante da portiere, Mattivi (capitana), Stocker, Caumo, Della Rovere, Reyes. 🔗 Leggi su Oasport.it
Questa mattina si gioca una partita storica per l'hockey ghiaccio femminile.
Alle Olimpiadi di Pechino, l'Italia di hockey ghiaccio femminile ha subito una sconfitta netta contro la Svezia.
