LIVE Italia-Svezia hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

7 feb 2026

Questa mattina alle Olimpiadi di Pechino è iniziata la partita di hockey ghiaccio femminile tra Italia e Svezia. Le azzurre sono subito andate sotto, dopo appena otto minuti, quando le scandinave hanno segnato con Jobst-Smith. La partita è ancora in corso, i tifosi seguono con attenzione ogni azione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Come successo alle azzurre anche le scandinave sono andate in svantaggio, subendo dopo 8 minuti la rete di Jobst-Smith. 3 minuti più tardi le svedesi hanno pareggiato con Lina Ljungblom, autrice anche della rete del vantaggio nel secondo periodo. A chiudere l’incontro sono stati i gol di Mira Jungaker e Thea Johansson. 14.27 Vittoria all’esordio anche per la Svezia, che nel primo match di questo raggruppamento ha battuto per 4-1 la Germania. 14.24 La squadra di casa ha dominato le transalpine per 60 minuti e reagendo con grande caparbietà al vantaggio francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

