LIVE Italia-Corea del Sud Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | pochi minuti al via le azzurre cercano il riscatto

Alle Olimpiadi di Pechino, le azzurre del curling femminile scendono in pista contro la Corea del Sud. Dopo le ultime sconfitte, cercano una vittoria per risollevare il morale e restare in corsa per la qualificazione. La partita inizia tra pochi minuti, e gli occhi sono puntati su questa sfida che potrebbe cambiare le sorti del torneo italiano.

18.48 Tra poco meno di 20 minuti le azzurre tornano sul ghiaccio per affrontare la Corea del Sud nel secondo incontro del round robin del torneo femminile. 18.45 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Corea del Sud. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e Corea del Sud, incontro valevole per il round robin del torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

