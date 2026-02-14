LIVE Italia-Svezia 6-8 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | nuova sconfitta per le azzurre

L’Italia ha perso contro la Svezia con un punteggio di 6-8, perché le azzurre hanno sbagliato troppo nelle fasi decisive. Durante la partita, le italiane hanno commesso diversi errori che hanno permesso alle svedesi di prendere il sopravvento nei momenti chiave. La gara si è svolta oggi, mentre le giocatrici cercavano di recuperare dopo una serie di sconfitte precedenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 21.51 Leggermente lungo il tiro di Constantini che non prende il punto. Finisce qui la partita: Svezia batte Italia 8-6. 21.50 Hasselborg boccia. Constantini deve prendere il punto per costringere le svedesi a fare l'ultimo tiro. 21.50 Constantini boccia l'ultima stone giocata dalla Svezia. 21.49 Riesce la doppia bocciata a Mcmanus. Ora si fa veramente complicata. 21.48 Mathis promuove la prima rossa in casa e prende il punto. C'è lo spazio per la doppia bocciata svedese che taglierebbe le gambe alle azzurre 21.