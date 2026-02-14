LIVE Italia-Svezia 6-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre restano in scia

L’Italia ha perso contro la Svezia con il punteggio di 6-7 durante la partita di curling femminile alle Olimpiadi, a causa di alcune decisioni sbagliate nelle ultime manches. Le azzurre hanno mantenuto la speranza di qualificarsi, anche se il risultato complica il loro cammino. La partita si è svolta in un’atmosfera tesa, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo fino all’ultimo tiro.

21.45 In casa Lo Deserto. Knochenhauer boccia una guardia italiana. 21.44 Nuova guardia per Zardini Lacedelli. Scharback gioca un freeze sulla gialla in casa. 21.42 Guardia sulla center line per Zardini Lacedelli. Entra in casa Scharback che si mette sulla T line sul lato destro della pista. DECIMO END 21.40 Non sbaglia la bocciata Constantini!! L'Italia marca un punto nel nono end ed è ancora in vita. Italia-Svezia 6-7. 21.38 Hasselborg boccia l'unica rossa in casa. Esce anche la battente con Svezia che è prima e seconda.