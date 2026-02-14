LIVE Italia-Svezia 5-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | le azzurre restano a contatto

L’Italia ha perso contro la Svezia con il punteggio di 5-7 durante la partita di curling femminile alle Olimpiadi, a causa di alcuni errori nelle ultime manches. Le azzurre hanno mantenuto il passo fino alla fine, ma un errore finale ha deciso il risultato. La squadra italiana ha mostrato determinazione, tentando di rimontare negli ultimi turni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 21.26 Guardia bassa sulla center line per Scharback, guardia sul lato sinistro della casa per Zardini Lacedelli. NONO END 21.24 Non sbaglia Hasselborg che boccia e si prende il punto. Italia-Svezia 5-7. 21.24 Constantini va a punto alle spalle della guardia svedese. Hasselborg può bocciare senza troppi problemi, ma grazie a questo tiro le azzurre impediscono alle avversarie di metterne più di uno e di prendere il largo. 21.21 Constantini va a punto alle spalle della guardia italiana. Hasselborg boccia la guardia.