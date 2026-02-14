Le squadre di curling femminile si affrontano alle Olimpiadi e le svedesi sono tornate in testa con un punteggio di 5-4 contro l'Italia. Le atlete svedesi hanno guadagnato terreno nel match grazie a un'ottima strategia nelle ultime giocate, portando così un risultato favorevole alla loro squadra. La partita prosegue con intensità, mentre gli spettatori seguono ogni mossa in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 20.50 Hasselborg boccia l’ultima stone giocata da Mathis. Constantini torna in casa e rimette il secondo punto italiano. 20.48 Doppia bocciata per Mcmanus bene in casa Mathis che gioca una guardia bassissima a protezione della rossa a punto 20.47 Mcmanus promuove la guardia italiana verso la rossa in casa. Mathis va a punto. Tre rosse in casa. 20.46 Knochenhauer si appoggia alla rossa in casa, doppia bocciata per Lo Deserto con le due rosse che restano in casa. 20.44 Freeze anche per Knochenhauer, Lo Deserto prova ad aprire andando sulla guardia svedese ed aprendo la casa dove resta una rossa ed una gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Svezia 4-5, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: tornano avanti le svedesi

